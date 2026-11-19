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A Brasil Jazz Sinfônica sobe ao palco do Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, nos dias 27 e 28 de novembro. As apresentações acontecem às 20h com o espetáculo 'Retratos do Brasil', que busca reunir diferentes matrizes e expressões da música brasileira em celebração ao Mês da Consciência Negra. Os ingressos para as datas já estão disponíveis para compra pelo site do Sesc.

Sob a regência do maestro João Maurício Galindo, a orquestra recebe a cantora carioca Késia. A artista foi convidada especialmente para prestar homenagem a Elza Soares, reconhecida como uma das vozes mais singulares e marcantes da cultura do país. A proposta do show é revisitar a trajetória de Elza e destacar como seu repertório consegue se manter influente e atual.

A conexão com Elza Soares

Elza Soares é descrita como uma artista de trajetória extraordinária, que utilizou a voz como um instrumento de criação, resistência e liberdade. O espetáculo foca em sua interpretação visceral e no timbre inconfundível, características que permitiram que a obra da cantora atravessasse diversas linguagens e gerações, tornando-se um dos retratos mais expressivos da música nacional.

Késia possui uma ligação próxima com essa história, já que fez parte do elenco do musical Elza, que levou a vida e a obra da artista para os palcos. Agora, ao lado da Brasil Jazz Sinfônica, a cantora estabelece uma ponte entre o presente e a memória, trazendo a sua própria leitura das canções para manter viva a presença de Elza na música brasileira.

Para Késia, estar no palco do Sesc para essa homenagem é uma honra. A cantora afirma que Elza representa a potência de uma mulher negra que transformou a própria história em arte. Segundo ela, a verdade do timbre e a caminhada de Elza deixaram uma marca profunda, e cantar essa memória é a sua forma de preservar essa voz.

O repertório e a dimensão orquestral

O show traz canções que percorrem diferentes fases da carreira de Elza Soares. Entre as músicas interpretadas por Késia estão 'Se Acaso Você Chegasse', 'Meu Guri', 'Dindi', 'Malandro', 'O Tempo Não Para' e 'A Mulher do Fim do Mundo'.

Os arranjos orquestrais da Brasil Jazz Sinfônica servem para revelar novas camadas dessas obras. A orquestra explora texturas, timbres e possibilidades sonoras que ampliam a contemporaneidade e a força do repertório. De acordo com o maestro João Maurício Galindo, enquanto Elza cantou o Brasil inteiro, incluindo suas feridas e sua força de reinvenção, a orquestra agora transforma esse legado em matéria viva, dando novas cores, corpos e uma dimensão orquestral a essa potência.

Outras influências brasileiras

Além do foco em Elza Soares, a Brasil Jazz Sinfônica apresenta arranjos instrumentais que abrangem diferentes territórios, épocas e matrizes musicais. O repertório do espetáculo inclui novas leituras de obras de compositores fundamentais como Gilberto Gil, Cartola, João do Vale, Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Dorival Caymmi.

O projeto 'Retratos do Brasil' se apresenta como um encontro entre a renovação e a tradição, entre a invenção e a memória. O objetivo é revisitar a história da música brasileira para mostrar que ela possui uma capacidade permanente de se transformar.

Sobre a orquestra

Fundada em 1989 por iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, a Brasil Jazz Sinfônica é composta por 70 músicos. O repertório do grupo é focado em arranjos sinfônicos de música popular internacional e, principalmente, de música popular brasileira. Desde 2020, a gestão da orquestra está a cargo da Fundação Padre Anchieta, que também administra as rádios Cultura FM e Cultura Brasil, além da TV Cultura.

Elza Soares, cujo nome original é Elza Gomes da Conceição, foi uma intérprete e compositora de samba-enredo que transitou por diversos gêneros, incluindo soul, jazz, rock, hip hop, música eletrônica e samba. Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi concebido em 1971 e tornou-se feriado nacional após lei sancionada pelo presidente Lula em 21 de dezembro de 2023.