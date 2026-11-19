Entretenimento

Giullia Buscaccio parou a internet na quarta-feira, 18 de novembro, com uma sequência de fotos inspiradas no Carnaval. A atriz escolheu um visual sofisticado e sensual, misturando tons de rosa e branco com flores tridimensionais de vários tamanhos e aplicações brilhantes.

O figurino, que uniu moda e elementos tradicionais da folia, era composto por um top e uma peça inferior decorados. Para fechar o pacote, Giullia usou brincos gigantes, pulseiras e ornamentos de cristais nas mãos e pernas, incluindo peças da Swarovski.

Na legenda, ela escreveu: "Muita cena, um toque de moda e muito carnaval". O resultado não passou batido e atraiu elogios de quem entende de glamour: Sabrina Sato comentou que a atriz estava linda demais, enquanto Fernanda de Freitas escreveu apenas: "Linda".

Giullia se prepara para um novo desafio na carreira e vai estrear como musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval de 2027. Antes mesmo de entrar oficialmente na avenida, ela já incorpora a estética carnavalesca em suas aparições, combinando moda, brilho e criatividade.

Se esse look já causou, imagina quando ela pisar na avenida com a fantasia completa!