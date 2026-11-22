Tati Machado é mãe! Conheça o pequeno Rafael
Tati Machado agora tem um novo motivo para comemorar. A apresentadora deu à luz Rafael, fruto de sua relação com o cineasta Bruno Monteiro.
A notícia chegou até a gente no sábado, 21 de novembro, quando a jornalista anunciou o nascimento em uma publicação nas redes sociais.
Impossível não ficar com o coração quentinho com esse momento, né? A gente deseja muita saúde e noites tranquilas (se é que isso existe com recém-nascidos) para a família!
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.