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Marina Ruy Barbosa postou uma foto com um visual decotado e cheio de brilho para mostrar o figurino de um novo trabalho. A atriz apareceu com uma peça transparente com aplicações prateadas, botas metalizadas e uma tiara com estrelas.

Na legenda da postagem, ela confirmou que se trata de uma nova personagem e uma nova série. O projeto é Obsessão, do Prime Video, que ainda está em produção. Na história, Marina vive Lorena, uma estrela da plataforma adulta fictícia Secret Velvet que desaparece em circunstâncias misteriosas.

O papel chega depois de a atriz encarar temas mais pesados em produções recentes. Marina interpretou Suzane von Richthofen em Tremembé e viveu Inês, personagem que sofre violência sexual no longa Antártida.

Sinceramente, a Marina adora um desafio dramático, mas esse look de estrela de conteúdo adulto deixou a gente bem curioso para ver como vai ser essa vibe na tela. Será que a Lorena vai ser a nova favorita do streaming?