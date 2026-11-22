Guaraná na passarela? Brasil aposta tudo no Miss Universe 2026
A representante do Brasil no Miss Universe resolveu inovar e escolheu o guaraná como inspiração para o seu figurino típico. A ideia é mostrar para todo mundo a riqueza e a biodiversidade do país.
Além de focar no look, a brasileira tem focado em criar conexões com as outras candidatas de diversos países e vem acertando em cheio nas escolhas de estilo do dia a dia. O objetivo é claro: conquistar a coroa; a nova representante mundial será coroada na noite de 24 de novembro.
Curiosidade: a arena que sedia a 75ª edição do concurso é a mesma que já recebeu 31 shows do Bad Bunny. Imagina o nível da energia desse lugar.
No histórico do Brasil, apenas Ieda Maria Vargas e Martha Vasconcellos conseguiram vencer a competição. Agora, a torcida é para que a nossa modelo consiga repetir o feito e trazer o título para casa.
Será que o guaraná vai dar a sorte necessária para o Brasil vencer?