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Antonio Pitanga construiu uma trajetória marcada por personagens do Cinema Novo e pela presença na televisão. Atualmente, o ator interpreta Clemente na novela Por Você, da Globo, e segue como uma referência para as novas gerações de artistas negros.

Em uma conversa realizada no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o ator de 87 anos respondeu a perguntas enviadas por sete artistas negros: Juan Paiva, Claudia Di Moura, Humberto Morais, Gi Fernandes, André Luiz Miranda, Milton Filho e Rodrigo França. O diálogo serviu para analisar a evolução da representatividade no Brasil e a importância do estudo na construção de uma carreira sólida.

A luta pela representatividade real

Ao relembrar o início de sua caminhada, Pitanga destacou que a presença de colegas negros era raríssima, a ponto de poder ser contada nos dedos. Embora tenha observado um aumento na visibilidade de pessoas negras ao longo das décadas, ele avalia que esse progresso aconteceu a passos curtos.

O artista se define como pidão por acreditar que a representatividade não deve ficar restrita apenas às telas e palcos. Para ele, o próximo passo essencial é que esses avanços alcancem a política, observando que não estamos votando nas negras e nos negros para que também ocupem espaço de decisão.

A base no teatro e a parceria com Glauber Rocha

Um dos pontos centrais da trajetória de Pitanga foi a influência do cineasta Glauber Rocha. O diretor, com quem trabalhou nos filmes Barravento, de 1962, e A Idade da Terra, de 1980, foi quem o incentivou a investir no teatro. Pitanga recorda que, na época, acreditava que o teatro era um espaço reservado apenas aos ricos, mas Rocha o convenceu a estudar na Universidade de Teatro da Bahia.

Essa etapa foi fundamental para que o ator pudesse praticar e crescer, tornando-se o pilar que sustentou sua longevidade no cinema e na televisão. Além do ensino formal, a convivência com o círculo de amizades de Glauber, que incluía nomes como Jorge Amado e Carybé, ampliou seus horizontes nas artes plásticas e na literatura.

Ancestralidade e o poder do amor

Para Antonio Pitanga, a valorização de quem veio antes é a chave para entender a própria identidade e definir onde se quer chegar. Ele menciona ter bebido da ancestralidade para construir seu caminho, citando a influência de sua mãe, Maria da Natividade. Nascida no Pelourinho, em Salvador, e neta de pessoas escravizadas, ela foi quem transmitiu a ele o valor do amor, sentimento que ele considera o mais precioso de sua formação.

Esse legado afetivo é a base de Pitanga, o Musical, espetáculo idealizado por Jô Santana e com roteiro e direção de Rodrigo França. A obra biográfica tem estreia prevista para o segundo semestre de 2027 em Salvador, cidade natal do ator. Pitanga defende que o amor é o elemento que não pode faltar na representação de sua história, definindo a homenagem como flores em vida.

Legados e conexões familiares

A vida pessoal do artista também se cruza com a esfera pública e artística. Casado desde 1992 com a política Benedita da Silva, Pitanga é pai dos atores Camila e Rocco Pitanga, frutos de sua união anterior com a atriz e bailarina Vera Manhães.

O ator também interpretou o líder religioso Pacífico Licutan no filme Malês, de 2024. Em conversa com Juan Paiva, Pitanga reforçou que a cultura funciona como um passaporte, especialmente para quem vem de famílias não abastadas, permitindo a construção de amizades e a possibilidade de desenvolvimento profissional através do estudo e da agregação de pessoas.