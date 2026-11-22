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Mariah Carey aproveitou a sexta-feira, 20 de novembro, para dar aquela relaxada básica no Rio de Janeiro. A cantora foi vista tomando uma taça de vinho na varanda do Hotel Fasano, curtindo a vista privilegiada da praia de Ipanema.

No look, a diva apostou no conforto total: apareceu de pijama de listras e, claro, não abriu mão dos óculos escuros. A vibe era de puro descanso antes de subir ao palco da Farmasi Arena no dia 21 de novembro.

A passagem da artista pelo Brasil faz parte da turnê Mariah Carey's Christmas Time, que já teve parada em São Paulo.