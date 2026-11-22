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Bruna Griphao não está para brincadeira nos preparativos para o Carnaval 2027. A musa do Salgueiro compartilhou em suas redes sociais vídeos mostrando seu samba no pé durante os ensaios da agremiação. Com um look vermelho e barriga à mostra, a artista demonstrou confiança e foco para encarar a maratona na Marquês de Sapucaí.

O público não economizou nos elogios ao ver o empenho da ex-BBB. Nos comentários, os seguidores destacaram que ela arrasa em tudo o que se propõe a fazer e que a evolução no samba no pé é nítida, chegando a afirmar que ela aprendeu a sambar com maestria.

Preparativos no Salgueiro

Além de postar sobre a rotina e seus trabalhos, Bruna está totalmente dedicada à preparação para o próximo ano. Ela tem frequentado assiduamente os ensaios da escola de samba carioca Acadêmicos do Salgueiro. Desde o início de novembro, a atriz participa dos ensaios de rua da agremiação, dividindo o espaço com outras famosas, como a rainha de bateria Viviane Araújo e a cantora Rebecca.

Essas atividades marcam mais uma etapa fundamental dos preparativos para o desfile. No Carnaval 2027, o Salgueiro levará para a avenida o enredo Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História. A escola tem a terceira posição de desfile na segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027.

Outros momentos e despedida da TV

Fora do samba, Bruna Griphao também chamou a atenção no mês passado ao mostrar o resultado de sua drenagem linfática. Em sua rede social, a atriz posou com um biquíni de poás, a estampa polka dots, e brincou com a legenda drenadah, acompanhada de um emoji de coração.

No entanto, nem tudo foi festa na última semana. A atriz foi eliminada do Dança dos Famosos. Ao lado de Pedro Scooby, ela deixou a competição do programa de Luciano Huck bastante emocionada, já que estava esperançosa de continuar na atração.

A saída aconteceu por detalhes, decidida por décimos. Giovana Cordeiro liderou com 69,8 pontos, seguida por Breno Ferreira com 69,7 e Diego Martins com 69,0. Pedro Scooby e Bruna Griphao ficaram com 68,9 pontos cada, o que não foi suficiente para avançar na disputa.

Mesmo com o choro, Bruna fez questão de agradecer ao apresentador pela oportunidade de participar do programa. Ela também deixou um recado para a produção e para a emissora, afirmando que foi plenamente feliz no local e que poucas pessoas têm a sorte de trabalhar em um lugar onde se sente tão bem recebida.

Quem é a artista

Bruna Griphao é uma atriz, cantora, compositora, modelo, empresária e influenciadora digital brasileira. A artista agora canaliza toda essa energia para brilhar na avenida com o Salgueiro.