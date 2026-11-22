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O sambista Arlindo Cruz foi homenageado postumamente na 26ª edição do Troféu Raça Negra, realizada na sexta-feira, 20 de novembro, em São Paulo. Babi Cruz, viúva do artista, recebeu a honraria em nome dele e afirmou que o reconhecimento ajuda a manter viva a memória de Arlindo e a levar suas músicas para as próximas gerações.

Babi declarou que Arlindo se mantém vivo em cada resistência, nas canções e em cada fã que ama sua arte. Emocionada, ela relembrou os 39 anos de história ao lado do marido, com quem compartilhou a vida desde a adolescência, e disse que teve o privilégio de acompanhar de perto o talento e a grandeza do sambista.

À Folha, Babi contou que Arlindo costumava participar das cerimônias para prestigiar os homenageados. Ela destacou que o artista sempre buscou enaltecer a ancestralidade, a negritude, o respeito e o amor ao próximo em suas composições, tornando o prêmio uma forma de preservar a história e a musicalidade do compositor.

O impacto de Arlindo no samba

Arlindo Cruz, que morreu em 2025, foi reconhecido pela trajetória que valoriza a presença de artistas negros na música brasileira. O cantor e compositor fez parte do grupo Fundo de Quintal, ajudou a popularizar o pagode e teve músicas gravadas por nomes como Alcione, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho.

Durante a cerimônia, Thobias da Vai-Vai afirmou que Arlindo transformou o samba em uma declaração de amor ao povo brasileiro por meio de sucessos como Meu Lugar — homenagem ao bairro de Madureira, no Rio de Janeiro — e O Show Tem que Continuar.

Detalhes da celebração

O evento aconteceu no Espaço Unimed, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, começando pouco antes das 20h do dia 20 de novembro, data do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A premiação, criada pela Afrobras e pela Universidade Zumbi dos Palmares, reconhece personalidades e instituições que atuam em áreas como cultura, educação, justiça e promoção da igualdade racial.

A noite contou com direção musical de Walmir Borges e participações de Mauro Diniz, Luciana Mello e Marquinhos Sensação. A cerimônia foi aberta por Paula Lima e Thobias da Vai-Vai, além de marcar a estreia da Orquestra Sinfônica Zumbi dos Palmares, composta por 35 integrantes.

Outros homenageados e pautas

O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, ressaltou que a edição celebrou a conquista de espaços de poder por mulheres negras. Um exemplo foi Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, primeira mulher negra a comandar a Polícia Militar de Minas Gerais, que agradeceu a homenagem e falou sobre os obstáculos enfrentados por pessoas negras em cargos de liderança.

O evento também teve momentos de cobrança política. Preto Zezé, cofundador da Cufa, defendeu a indicação de uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal (STF) e criticou a insuficiência de negros em cargos de comando, afirmando que a população negra precisa ocupar ministérios e cadeiras na Suprema Corte.

Outras personalidades homenageadas incluíram a lutadora de MMA Ana Brito, a prefeita de São Luís (MA), Esmênia Miranda, a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio e o escritor Itamar Vieira Junior. Os atores Erika Januza e Ronald Sotto, junto aos autores Júlio Fischer e Duca Rachid, foram premiados por causa da novela A Nobreza do Amor, da Globo.

Novas categorias

O Troféu Raça Negra estreou a categoria Influenciador Destaque, com votação popular para criadores de conteúdo que valorizam a cultura negra. Foram premiados Patrick Jhonnes, que fala sobre moda, música e representatividade racial, e May Diniz, que compartilha conteúdos sobre beleza, autoestima e cotidiano de mulheres negras.