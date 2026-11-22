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Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, resolveu abrir o jogo sobre as perguntas que tem recebido sobre a relação dos filhos com o pai. Ela tem recebido com frequência perguntas sobre por que não deixa os filhos verem o pai, seu ex-marido, Badarik Gonzalez. O casal se separou em julho deste ano.

A situação é séria: Mariana pediu uma medida protetiva contra Badarik. O processo de separação tramita sob segredo de Justiça e segue longe do fim.