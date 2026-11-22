Gaby Amarantos vai viver Alcione em cinebiografia
Gaby Amarantos vai dar vida à Alcione nas telonas! A cantora anunciou o lançamento de uma cinebiografia da sambista na sexta-feira, 20 de novembro.
O anúncio rolou nas redes sociais e agitou a web, com diversos famosos comemorando a escolha e celebrando o projeto. Em uma publicação, Gaby demonstrou alegria em dar vida à Alcione, uma das maiores vozes da música brasileira, e falou sobre a honra de representar a artista nas telonas.
O anúncio aconteceu em uma data simbólica: a sexta-feira, 20 de novembro, foi o aniversário de Alcione e também o Dia da Consciência Negra.
Nas redes sociais, a galera do meio artístico deixou mensagens de carinho e entusiasmo, demonstrando expectativa para ver a história da cantora ganhar as telas do cinema.
Sinceramente, a escolha é certeira. Gaby tem a energia e a presença necessárias para carregar esse papel. Já estamos ansiosos para ver como será essa transformação!