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O mundo sertanejo acaba de levar um baque. Chitãozinho e Xororó anunciam neste domingo, 22 de novembro, que estão se aposentando dos palcos. A notícia vem em uma entrevista exclusiva ao Fantástico, e a gente já prevê que o coração do Brasil vai ficar apertado com esse anúncio.

Os irmãos paranaenses estavam na ativa desde 1970, construindo uma das trajetórias mais icônicas da música nacional. Para quem acha que eles já tinham parado, a dupla ainda estava animada: em junho deste ano, lançaram o álbum Meninos de roça, gravado ao vivo em Jaguariúna (SP).

A dupla cantou seus maiores sucessos em uma sexta-feira (28) na Festa do Peão de Barretos, segundo a legenda de uma foto da cobertura do g1. Agora, resta saber se a gente consegue lidar com a saudade de ver esses dois juntos no palco. Quem aí já começou a separar o lenço para chorar ouvindo os sucessos deles?