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A 20th Century Studios, da Disney, está desenvolvendo uma sequência de Esqueceram de Mim que marca o retorno de Macaulay Culkin como Kevin McCallister. O projeto ainda está em fase inicial, mas a ideia partiu do próprio ator, que sugeriu à Disney mostrar o personagem já adulto.

Para tirar o plano do papel, Culkin está trabalhando com Seth Rogen e Evan Goldberg, da produtora Point Grey, que ficam responsáveis pelo roteiro e pela produção do longa.

O primeiro filme, lançado em 1990, voltou nesta semana ao ranking dos dez títulos mais assistidos por streaming nos Estados Unidos. No Disney+, a obra acumulou 177 milhões de minutos assistidos, garantindo a nona posição na lista da Nielsen.

Vale lembrar que a franquia é um fenômeno de bilheteria. O primeiro filme e a sequência de 1992, Perdidos em Nova York, arrecadaram juntos US$ 836,3 milhões. No total, a série de filmes já somou US$ 915,7 milhões globalmente, incluindo um terceiro longa lançado em 1997, que não contou com a participação de Culkin.

Até agora, não se sabe se Chris Columbus, que dirigiu os dois primeiros filmes, terá algum envolvimento neste novo projeto. Só esperamos que o Kevin adulto não seja tão problemático quanto as armadilhas que ele montava na infância, né?