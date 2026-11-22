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O clima esquentou, mas não foi por causa de briga. Durante a festa de A Fazenda 18, Ana Bruna e Renata decidiram deixar as discussões recentes de lado para exaltar Tina enquanto ela curtia a pista de dança.

Renata não economizou nos elogios e destacou tanto a personalidade quanto o jeito de dançar da colega, afirmando que ela é muito maravilhosa e empoderada.

O visual também foi motivo de comentário. No tema de fim do mundo, as peoas elogiaram o figurino pós-apocalíptico de Tina. Ana Bruna chegou a dizer que ela estava desleal com a peruca e que lembrava a Mulher-Gato.

Para fechar com chave de ouro a vibe 'estranha' de amizade, as duas riram da situação e brincaram dizendo que a peoa estava muito linda, mas que ainda a odeiam.

A festa da madrugada contou com roupas, perucas e acessórios que seguiam a temática de fim do mundo.