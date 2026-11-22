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Israel e Rodolffo desistiram de decolar de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, na sexta-feira (20). O motivo foi uma tempestade que atingiu a cidade naquela tarde.

Rodolffo contou em um vídeo nas redes sociais que eles chegaram a entrar no avião para partir, mas a desistência veio depois que outra aeronave pousou e informou que as condições não estavam favoráveis. O cantor explicou que era preciso respeitar o clima e o tempo, ressaltando que estava tudo certo já que não tinham compromisso naquele dia.

Na quinta-feira (19), a dupla tinha se apresentado em São Jorge do Oeste e o plano era seguir para Balneário Camboriú (SC), onde teriam um show no sábado (21).

O Paraná estava sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia, com possibilidade de chuvas fortes, granizo e ventos de até 60 km/h. Na região, foram registrados temporais que causaram falta de energia elétrica e queda de árvores em diversas cidades.

Imagina o nervoso de entrar no avião e ter que descer porque o tempo fechou? Pelo menos a dupla foi prudente, porque voar no meio de um temporal não é a vibe de ninguém.