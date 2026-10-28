Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson confirmados na CCXP 2026

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Prepara o coração e o cosplay porque Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson vêm ao Brasil. A confirmação veio através de um vídeo no Instagram da Paramount+, onde os dois aparecem conversando por telefone sobre seus respectivos trabalhos.

Eles estarão na CCXP no dia 5 de dezembro, dentro da programação do evento que rola de 3 a 6 de dezembro de 2026, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda, então corre para não ficar de fora.

Samuel L. Jackson estrela Frisco King, que chega ao streaming em dezembro, enquanto Stallone comanda Tulsa King, que acabou de estrear a quarta temporada. Aparentemente, as duas séries se passam no mesmo universo, o que deixa tudo ainda mais interessante.

Imagina o nível desse encontro ao vivo? Só de pensar no carisma do Samuel L. Jackson dividindo o palco com o Stallone a gente já consegue sentir a energia. Será que eles vão fazer algum crossover inesperado no palco?