Silvia Abravanel diz que Virginia Fonseca deveria perder a guarda dos filhos

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A confusão começou depois que Virginia Fonseca apareceu dançando em uma festa em Miami, nos Estados Unidos, com notas de dólar presas na roupa. O vídeo não agradou Silvia Abravanel, que disparou críticas pesadas contra a influenciadora.

Silvia afirmou que Virginia não preserva as filhas e foi além: disse que a avó das crianças deveria tirar a guarda da mãe para ficar com os pequenos. A apresentadora escreveu que a própria mãe de Virginia é da mesma linhagem.

Para Silvia, a influenciadora estaria mostrando sua verdadeira face e esfregando na cara de todos quem ela sempre foi. Segundo ela, Virginia teria usado uma máscara para conquistar seguidores e agora, que já conseguiu, estaria revelando sua real personalidade, mas que já seria tarde demais.

Do outro lado, a equipe de Virginia soltou um comunicado respondendo aos ataques. A nota questionou como o respeito é defendido em discursos, mas esquecido nas atitudes. O texto afirmou que criticar é um direito, mas que desrespeitar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites. A equipe reforçou que nenhuma discordância justifica colocar em dúvida a capacidade de uma mãe de cuidar e amar os filhos.

As duas já trabalharam juntas no SBT entre 2024 e 2026, período em que Virginia comandou o programa Sabadou com Virginia na emissora da família Abravanel.