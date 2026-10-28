Boliche de legumes? Fran Almeida vence a Prova de Fogo em A Fazenda 18

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Fran Almeida garantiu a vitória na Prova de Fogo de A Fazenda 18, realizada no domingo, 25 de outubro. A disputa, que exigiu pontaria e agilidade, foi decidida no tempo: Fran e seu time foram bem mais rápidos que a concorrência.

Para a prova, Fran e Maíra Charken sortearam as bolinhas azuis e montaram suas equipes com sete ajudantes cada. No time da Fran, Rikardo foi o lançador, acompanhado por Renata, Mônica, Murilo, Erthal, Giovanna e Serginho. Já Maíra contou com Alfredo no lançamento e o apoio de Mayk, Tina, Ana, Lucas, Duda e Ariela.

O desafio era, literalmente, um boliche de legumes gigantes. Enquanto um integrante do time orientava o lançador, os outros estavam fantasiados de legumes dentro de panelas. O objetivo era derrubar esses alvos humanos com força suficiente no menor tempo possível.

Fran e Rikardo não brincaram em serviço e derrubaram tudo em dois minutos e nove segundos. Do outro lado, Maíra e Alfredo não conseguiram derrubar os legumes mesmo após cinco minutos de tentativa.

Antes do sorteio das bolinhas, Galisteu anunciou o Poder da Chama Vermelha mais votado e contou que a Baia seria formada pelo peão perdedor e mais três ajudantes do próprio time, escolhidos por ele.

Imagina a cara de quem perdeu depois de cinco minutos tentando derrubar um legume? Que mico!