Mãe de Marina Ruy Barbosa nega romance entre atriz e Vini Jr. e explica a conexão

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A internet ama um ship impossível, mas a realidade é bem mais comum do que as teorias dos fãs sugerem. Gioconda Ruy Barbosa, mãe da atriz Marina Ruy Barbosa, usou as redes sociais em 27 de outubro para desmentir qualquer tipo de affair entre a filha e o jogador de futebol Vini Jr.

O burburinho começou a circular depois que Marina e Vini Jr. passaram a se seguir no Instagram. Para quem vive de teorias, um follow novo já é praticamente um pedido de namoro, e internautas logo apontaram que haveria uma aproximação romântica entre os dois. No entanto, Gioconda foi categórica ao comentar uma postagem na mesma rede social, perguntando que loucura era aquela e esclarecendo que o atleta e a atriz são apenas vizinhos, já que moram na mesma rua.

O status de Marina Ruy Barbosa

Enquanto os boatos com o jogador ganham força na web, a vida amorosa de Marina Ruy Barbosa segue em um ritmo diferente. A atriz, que é empresária, não está oficialmente solteira, mas enfrenta uma fase complicada com o empresário Abdul Fares. O casal está dando um tempo na relação há cerca de quatro meses.

Mesmo com essa pausa, a distância não parece ser total. Informações indicam que Marina e Abdul ainda mantêm um contato frequente por telefone. O clima de incerteza também atingiu os planos para o altar. O casamento dos dois, que estava previsto para acontecer na França em março de 2027, foi adiado. Até o momento, não existe uma nova data definida para a cerimônia.

A atriz, no entanto, não estaria muito preocupada com isso, já que a comemoração seria intimista, reservada a um grupo pequeno de convidados, e seria fácil de resolver caso seja necessária uma nova data. Apesar de tudo, a possibilidade de oficializar a união ainda não foi descartada definitivamente.

Os bastidores do término de Vini Jr.

Do outro lado da história, Vini Jr. está solteiro desde que terminou seu relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. Embora o ex-casal não tenha feito pronunciamentos públicos detalhando os motivos do fim, pessoas próximas ao jogador trouxeram a real versão dos fatos.

De acordo com relatos de amigos do atacante do Real Madrid, a decisão de encerrar a relação partiu dele, contrariando a percepção de muita gente. O motivo principal seria o fato de Vini ter se sentido sufocado por Virginia. Segundo as fontes, a relação já não funcionava para nenhum dos dois e acabou se tornando tóxica.

Segundo a avaliação dos amigos, o desgaste foi se acumulando até que o jogador optou por encerrar a relação. Agora, resta saber se a vizinhança com a Marina vai continuar rendendo prints e especulações dos seguidores.