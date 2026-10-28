Paolla Oliveira para tudo com vestido justinho e memes icônicos

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Paolla Oliveira não brincou em serviço nas redes sociais na noite de terça-feira, 27 de outubro. A atriz postou um compilado de fotos usando um vestido justo, com costas nuas e transparências, que deixou a internet em êxtase. Para completar o visual, ela apostou em cabelos ondulados, brincos, pulseiras e sandálias.

Mas não foi só a beleza que roubou a cena. Paolla também entrou no modo meme para interagir com a galera. Ela postou um vídeo antigo de Fernanda Montenegro em entrevista, com o texto "O que eu tenho vontade de falar quando me perguntam como eu estou".

Além disso, a atriz postou a frase não me cutuca acompanhada da imagem de uma onça. A brincadeira é um combo: faz referência à música da Anitta e ao ditado popular sobre não cutucar a onça com vara curta. Para quem não lembra, Paolla já viveu esse mood na pele ao se fantasiar de onça no Carnaval de 2024, quando ainda era rainha da Grande Rio.

Rainha do Carnaval e da TV

O engajamento foi surreal, com fãs chamando a atriz de mulher mais linda que existe e exaltando seu poder e soberania. A artista, que interpretou Heleninha no remake de Vale Tudo (2025), da TV Globo, agora brilha como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. No desfile deste ano, o posto na Grande Rio ficou com Virginia Fonseca, enquanto Anitta já está escalada para 2027.

Recentemente, no dia 21 de outubro, Paolla também dividiu momentos mais tranquilos do seu dia a dia. Ela postou fotos jogando tênis de mesa, brincando com o cachorro e curtindo a piscina com a família. Mesmo nos cliques caseiros, a beleza da atriz não passou despercebida, com seguidores destacando a felicidade estampada em seu rosto.

Se a Paolla decidir postar meme todo dia, a gente assina embaixo.