Adriane Galisteu não perdoou desistentes de A Fazenda 18

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Adriane Galisteu não gostou nada de ver peões abandonando A Fazenda 18. Em conversa com Dudu Camargo na Link TV, a apresentadora deixou claro que tem suas implicâncias com quem desiste do reality e questionou por que alguém entraria em um programa que já está na 18ª temporada sem saber como as coisas funcionam.

Para Galisteu, a desistência só é justificável quando está ligada a problemas de saúde. Fora isso, ela acredita que não vale. A apresentadora contou que tentou incentivar o participante Gabriel a continuar no jogo, dando a ele a chance de reagir e entrar na disputa, mas ficou sem entender nada quando ele pediu para sair, mesmo após ter sido salvo pelo público.

Sinceramente, a Galisteu está certa. Entrar num reality desses e desistir no meio do caminho é quase um pecado, a menos que seja algo grave de saúde mesmo. O Gabriel teve a chance de ouro, a faca e o queijo na mão, e ainda assim preferiu a porta de saída. Alguém consegue entender?