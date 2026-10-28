Juliette casou! Veja os detalhes da cerimônia intimista na Paraíba

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Juliette e o atleta de crossfit Kaique Cerveny oficializaram a união em uma cerimônia religiosa na terça-feira, 27 de outubro de 2026. O evento aconteceu no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no interior da Paraíba, conhecido por suas grandes pedras arredondadas.

O casal optou por um momento privado, cercado apenas por familiares e amigos íntimos, com a celebração ocorrendo literalmente debaixo de uma dessas pedras. Para combinar com a vibe, ambos vestiram branco. Kaique foi de terno, mas dispensou a camisa por baixo e usou uma flor na lapela. Já Juliette arrasou em um vestido de crochê com véu comprido, cauda de babados e um acessório de cabeça também em crochê.

O look da noiva teve um toque emocionante: as peças de crochê foram feitas pela avó dela, Maria, ao longo da vida. "Esse vestido é da minha avó Maria. Todas as peças de crochê que ela fez em vida. E agora ela está participando desse momento", explicou Juliette.

Mas calma que pode ter mais! A influenciadora já tinha dito que planejava usar três vestidos de noiva: um para a cerimônia intimista, outro para uma celebração maior e um terceiro para a festa. Como esse foi o momento privado, tudo indica que ela ainda deve subir ao altar novamente para comemorar com mais convidados.

Nas redes sociais, o clima foi de festa. Bruna Marquezine, Carla Diaz e Camila Queiroz foram algumas das famosas que desejaram felicidades ao casal.

Para quem não lembra, o pedido de casamento aconteceu em novembro de 2024, durante um jantar na mansão de Juliette, no Rio de Janeiro. Embora tenham se conhecido pela internet antes de ela entrar no BBB 21, a aproximação real e os encontros começaram em 2023.