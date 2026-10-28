Até Que a Sorte Nos Separe 4: Danielle Winits volta para a franquia ao lado de Leandro Hassum

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Atenção, fãs de comédias nacionais: Até Que a Sorte Nos Separe 4 – A Falência Sem Fronteiras já está sendo filmado. A grande bomba é o retorno de Danielle Winits, que interpretou Jane apenas no primeiro filme, em 2012, antes de ser substituída por Camila Morgado. Agora, ela e Leandro Hassum voltam a dividir a tela como o casal mais instável do cinema brasileiro.

As gravações começaram no Rio de Janeiro e a produção ainda planeja cenas em Hong Kong. A direção fica por conta de Roberto Santucci, com roteiro assinado por Paulo Cursino.

Na trama, Tino continua sendo Tino: ele enfrenta mais um colapso financeiro e tenta fingir que a vida é puro luxo enquanto se desdobra em subempregos para sobreviver. Com o casamento em crise e o divórcio batendo na porta, surge Yan, um empresário misterioso de Taikong — um país fictício criado para a história. Yan quer realizar o desejo do pai falecido e ajudar o brasileiro que, no passado, ajudou a família dele a prosperar.

Decidida a interromper o ciclo de desastres financeiros do marido, Jane assume as rédeas das contas da família novamente e embarca com Tino rumo a Taikong.

O elenco também conta com Sienna Belle como Vitória, a filha do casal, e Kiko Mascarenhas no papel de Amauri. O personagem, que é o melhor amigo de Tino, trabalha como corretor e consultor financeiro na tentativa hercúlea de colocar a vida econômica do protagonista nos trilhos. O time se completa com Carlos Takeshi, Tony Lee, Gabriela Igarashi, Marvin Long, Henry Fiuka e Raphael Monteiro.

O filme é uma produção da Gullane, com coprodução da Buena Vista International e Paris Entretenimento, e terá distribuição da Paris Filmes. O projeto conta com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo (via ProAC) e apoio institucional da ANCINE.

Será que o Tino finalmente aprendeu a economizar ou vamos ver mais um luxo fake em solo estrangeiro?