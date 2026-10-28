Duda Guerra e Rodrigo Silva: novo casal do momento?

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Parece que a fila andou para Duda Guerra. A influenciadora de 17 anos, que teve um término conturbado com Benício Huck, agora é apontada como namorada de Rodrigo Silva, de 18 anos, filho caçula do apresentador Faustão.

A informação surgiu através de uma página do Instagram e ganhou força após o último fim de semana. Duda marcou presença em uma festa de Halloween organizada por Rodrigo e postou registros da noite.

Embora a influenciadora tenha compartilhado um vídeo com Rafa Justus, de 17 anos, onde os dois usaram fantasias de Woody e Buzz Lightyear, o registro ao lado de Rodrigo Silva foi o que mais chamou a atenção. Nele, Rodrigo endossou a informação do relacionamento sério de que os dois estariam namorando sério.

Essa não é a primeira vez que os dois são ligados romanticamente. Desde agosto de 2025, Duda e Rodrigo são vistos nos mesmos lugares, festas e eventos e, algumas vezes, em clima de intimidade. Na época, porém, Duda negou qualquer envolvimento em entrevista para a revista Quem, afirmando que as pessoas gostam de fofoca e polêmicas.

Um ano depois, os rumores voltaram com tudo. Até o momento, a reportagem busca a equipe da influenciadora e do filho de Faustão para comentar o assunto.

Será que agora é oficial ou é só amizade mesmo? A gente quer saber!