Chantagem e caos: a reta final de A Nobreza do Amor promete tudo

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A novela A Nobreza do Amor entrou oficialmente em sua penúltima semana e o clima em Batanga não poderia estar pior. A princesa Alika volta ao seu reino, mas a recepção é longe de ser festiva: ela chega como refém de Jendal e encontra a população sofrendo com a pobreza e a escassez impostas pelo tirano.

Nem tudo é tragédia, porém. Alika, que está grávida, encontra o tio José escondido entre o povo, o que dá a ela a percepção de que a Resistência está se articulando. É aquele momento de esperança no meio do caos que a gente ama.

Enquanto isso, o vilão Jendal descobre que foi passado para trás por Binta. A rainha golpista percebe que o marido planeja matá-la e resolve fugir para salvar a própria pele.

Para completar o drama, Jendal decide fazer uma proposta absurda para a princesa. Ele fará uma proposta: poupará a vida de Alika e do filho de Tonho, que ela espera, caso ela aceite se casar com ele de novo.

Se isso não é a definição de relacionamento tóxico, eu não sei o que é. Será que a Alika aceita esse acordo desesperado ou a Resistência chega primeiro?