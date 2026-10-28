Marco Nanini interrompe peça por problema na iluminação de Libras e gera polêmica em Porto Alegre

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A última sessão da peça Fim de Partida, estrelada por Marco Nanini, terminou em clima pesado no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, no domingo, 18 de outubro. Com menos de dez minutos de show, o ator interrompeu a apresentação porque a iluminação sobre a intérprete de Libras estava projetando sombras que atrapalhavam a visão da profissional no palco.

As cortinas foram fechadas para que a produção, os tradutores e os técnicos tentassem resolver a situação. Enquanto isso, o público reagiu com vaias e impaciência. O desfecho foi o pior possível: a equipe de Libras acabou saindo do teatro sem conseguir realizar o trabalho, algo inédito na história do Multipalco.

A produção decidiu seguir com a montagem sem a acessibilidade prometida para aquela sessão, que previa tradução e audiodescrição. A decisão teve a concordância da equipe do Multipalco. O resultado foi a saída de pessoas surdas da plateia, algumas vindas do interior para ver Nanini, além de parte do público ouvinte que ficou indignada com a situação.

A Fundação Theatro São Pedro, responsável pelo espaço, emitiu nota oficial lamentando o ocorrido. Segundo a análise da fonte, faltaram testes, já que Nanini não estava presente na passagem de luz com os intérpretes, e faltou sensibilidade, ainda mais em um espetáculo no qual o ator interpretava uma pessoa com deficiência.

Acessibilidade não é favor. É direito.