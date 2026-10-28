Roberto Cabrini mantém a discrição em mansão milionária no Alphaville

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Quem vê Roberto Cabrini revelando segredos e encarrando escândalos no Domingo Espetacular, da Record, nem imagina que, longe das câmeras, o apresentador é do time dos discretos. Para garantir que ninguém invada sua bolha, ele escolheu morar em uma mansão no condomínio Alphaville, lugar conhecido por reunir empresários e figuras públicas que não querem ser incomodadas.

O jornalista não abre muito o jogo sobre a casa, mas sabemos que a arquitetura é contemporânea, com fachada de vidro, jardins arborizados e piscinas. O projeto foi pensado para ser um porto seguro, com ambientes reservados onde ele consegue descansar ou preparar as pautas das reportagens sem a movimentação do mundo externo. Basicamente, enquanto o trabalho é puro caos e investigação, a casa é sinônimo de sossego.

Essa vibe low profile também reflete nas redes sociais, onde Cabrini raramente posta detalhes da vida privada. Aos 66 anos, ele é casado com Renata Estela Rambaldo Cabrini e tem dois filhos, Gabriela Cabrini e Roberto Cabrini Filho. Pessoas próximas dizem que ele valoriza demais esses momentos em família, e a segurança do Alphaville ajuda a manter essa convivência longe da exposição.

Com cerca de 50 anos de estrada, o jornalista já passou por TV Globo, SBT e TV Cultura, cobrindo desde conflitos internacionais até casos de corrupção. Depois de tanta adrenalina na carreira, faz todo sentido que agora ele prefira o silêncio de sua mansão. Justo, né?