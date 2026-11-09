Susana Vieira leva fora ao vivo no Altas Horas e ainda consegue dar gafe com Rafa Kalimann

Entretenimento

Susana Vieira provou que não perde a pose nem diante das câmeras. No Altas Horas que foi ao ar no sábado, 7 de novembro, a atriz resolveu flertar com o pediatra Daniel Becker, que também era convidado do programa de Serginho Groisman.

Na hora da despedida, Susana confessou ter ficado encantada com o médico e perguntou se ele era casado. A resposta do profissional foi direta e veio com uma dose de humor: ele confirmou que é casado, dizendo que é casado pela segunda e última vez.

Daniel Becker estava na atração para discutir a saúde da primeira infância, alertando sobre os prejuízos do uso de telas por crianças, e para divulgar a segunda temporada da série Quanto Mais Cedo, Maior, do Globoplay. O médico também tem um histórico de trabalho com os Médicos Sem Fronteiras e em favelas brasileiras.

Mas o entretenimento da noite não parou no fora. Logo na abertura do programa, Susana protagonizou um momento constrangedor ao falar sobre sua Escola Susana Vieira de Atuação. A atriz comentou que a escola recebe muitos influencers que querem ser atores na vida real, mas admitiu que não tem paciência para nenhum deles.

O detalhe é que ela disse isso enquanto estava ao lado de Rafa Kalimann. A atriz e ex-BBB começou a carreira como influenciadora digital e chegou a interpretar a vilã Jéssica na novela Família É Tudo, em 2024.

Entre um fora e uma gafe, a gente só consegue admirar a coragem da Susana de falar tudo o que pensa sem filtro. Será que a Rafa sentiu a indireta ou fingiu que não ouviu?