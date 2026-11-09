Marcella Kozinski chega a Porto Rico para disputar o Miss Universo
Marcella Kozinski, a Miss Brasil Universo 2026, chegou a Porto Rico no sábado, 7 de novembro, para representar o país no Miss Universo.
A despedida da modelo e influenciadora no Aeroporto de Guarulhos foi agitada. Fãs dominaram o portão de embarque com bandeiras do Brasil, faixas temáticas, cartazes e até bateria de samba, na esperança de que ela traga a coroa para casa.
Em seu perfil oficial, Marcella contou que ainda não caiu a ficha e agradeceu pela honra de representar o Brasil. Ela disse estar animada para viver a experiência e convocou os seguidores para acompanharem o sonho, que definiu como sendo de todos.
A candidata também divulgou takes exclusivos da despedida na web. Será que a gente consegue levar esse título agora? Torcida ligada!