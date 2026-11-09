Alvaro Xaro expõe bagunça em festa de aniversário e avisa que a conta vai chegar

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O influenciador Alvaro Xaro resolveu lavar a roupa suja nas redes sociais depois da festa de 28 anos, realizada em 6 de novembro, em Maceió. O clima pesou porque alguns convidados passaram dos limites, e Alvaro deixou claro que pretende cobrar pelos prejuízos causados durante o evento.

O alvo da vez foi Bianca Nikoly. Segundo o aniversariante, ela chutou e quebrou a porta de vidro de um banheiro e ainda jogou bebidas nos móveis da decoração. Como os itens eram alugados, Alvaro foi direto ao ponto e avisou que ela vai pagar a porta e os móveis.

Outro nome citado foi João Pedro Moura. Ele teria tentado colocar pessoas que não estavam na lista de convidados para dentro da festa. Mesmo com a bronca, Alvaro disse que sente carinho por ele, mas pediu mais bom senso. O anfitrião lembrou que deixou um aviso bem claro no convite: sintam-se em casa, mas lembrem-se que não estão.

Alvaro reforçou que a comemoração era um evento particular para pessoas próximas, e não algo aberto ao público.

Após a exposição, Bianca Nikoly publicou uma nota de esclarecimento. Ela admitiu que estava embriagada, perdeu o controle das ações e pediu desculpas aos convidados e aos artistas presentes, como o grupo Os Neiff e a banda Calcinha Preta. Ela também pediu para Carlinhos Maia apagar os stories que mostravam a confusão, alegando que a exposição foi desrespeitosa.

Já João Pedro Moura se manifestou nos stories e negou ter chamado qualquer pessoa para a festa.

Quem nunca teve um convidado que esqueceu que a casa não era dele? Mas quebrar a porta do banheiro já é nível hard de 'sem noção'.