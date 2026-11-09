Maisa baba por Kimi Antonelli em Interlagos e exalta novo campeão da Fórmula 1

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A apresentadora e atriz Maisa Silva agitou as redes sociais ao publicar um vídeo do piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes. O registro aconteceu durante a passagem do automobilista pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde Maisa acompanhou as atividades da Fórmula 1 no sábado, 7 de novembro.

Nos stories do Instagram, Maisa postou o vídeo de Antonelli caminhando pelo autódromo vestindo o uniforme da Mercedes e usando um boné azul. Para completar a homenagem ao jovem de 20 anos, a artista marcou o perfil oficial do italiano e escreveu que ele é o campeão, finalizando a legenda com um emoji de estrela.

Visita aos bastidores em São Paulo

A presença de Maisa em Interlagos não foi apenas para registrar o piloto da Mercedes. Acompanhada dos pais, a atriz visitou a garagem da equipe Haas. O objetivo foi acompanhar de perto a preparação do brasileiro Rafael Câmara. Maisa, que já demonstrou interesse pelo automobilismo em outras ocasiões, aproveitou a oportunidade para conhecer os bastidores da competição e observar os pilotos.

O recorde histórico de Kimi Antonelli

A demonstração de carinho de Maisa aconteceu logo após uma marca histórica na carreira de Antonelli. No domingo, 1 de novembro, o italiano conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Ele garantiu o campeonato ao terminar o Grande Prêmio do México na terceira posição, ficando atrás de Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Ferrari.

Com essa vitória, Antonelli se tornou o campeão mundial mais jovem de toda a história da categoria, com apenas 20 anos e 68 dias. Ele superou o recorde que pertencia ao alemão Sebastian Vettel, que havia vencido seu primeiro campeonato em 2010, aos 23 anos. Além disso, o piloto encerrou um jejum de 73 anos para a Itália, já que o último italiano campeão mundial foi Alberto Ascari, vencedor dos campeonatos de 1952 e 1953 pela Ferrari.

A trajetória do prodígio italiano

Kimi Antonelli nasceu em 25 de agosto de 2006, em Bolonha, na Itália. Filho de Marco Antonelli, que é ex-piloto e dono de uma equipe de competições, ele cresceu nas pistas e começou a treinar no kart ainda criança. Esse desempenho precoce atraiu a Mercedes, que o colocou no programa de desenvolvimento de pilotos em 2019, quando ele tinha apenas 12 anos.

Os resultados vieram rápido. Em 2020 e 2021, Antonelli venceu o Campeonato Europeu de Kart da FIA. No mesmo ano de 2021, ele mudou para os monopostos na Fórmula 4 Italiana, competindo pela Prema Racing. Em 2022, ele dominou a categoria ao conquistar os campeonatos de Fórmula 4 da Itália e da Alemanha, acumulando 22 vitórias e 21 pole positions.

A ascensão rápida até o título

Em 2023, o italiano continuou colecionando troféus ao vencer a Fórmula Regional do Oriente Médio e a Fórmula Regional Europeia. Devido ao sucesso, a Mercedes decidiu acelerar a promoção do piloto, enviando-o diretamente para a Fórmula 2 em 2024, pulando a etapa da Fórmula 3. Naquela temporada, ele terminou em sexto lugar pela Prema Racing, mas venceu corridas importantes em Silverstone e Budapeste.

A chance definitiva na Fórmula 1 veio com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari. A Mercedes escolheu Antonelli para a vaga de 2025, ao lado de George Russell. Ele estreou no Grande Prêmio da Austrália em março de 2025 e, mesmo largando na 16ª posição, conseguiu terminar em quarto. Ao longo daquele ano, subiu ao pódio no Canadá, em São Paulo e em Las Vegas, fechando o campeonato na sétima posição com 150 pontos.

Já em 2026, Antonelli atingiu outro nível. Ele conquistou sua primeira vitória no Grande Prêmio da China, venceu também no Japão e chegou a liderar a classificação mundial, tornando-se o piloto mais jovem a ocupar a primeira posição do ranking. Tudo culminou na confirmação matemática do título no México, quatro etapas antes do fim da temporada.

Será que a gente consegue processar que tem um campeão mundial com 20 anos enquanto a gente ainda está tentando decidir o que fazer da vida?