Gisele Bündchen celebra aniversário de namorado e web resolve julgar a beleza dele

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Gisele Bündchen usou os stories do Instagram para celebrar o aniversário de seu namorado, Joaquim Valente, de 36 anos. A modelo publicou uma declaração de amor, mas a homenagem acabou atraindo comentários negativos de internautas sobre a aparência do lutador de jiu-jitsu.

O visual do carioca virou o centro das discussões. Enquanto parte do público criticava a aparência de Joaquim, outros usuários saíram em defesa do casal. Alguns argumentaram que a beleza não deve ser o critério principal para escolher um parceiro, lembrando que Gisele já namorou homens considerados lindíssimos e milionários, como Leonardo DiCaprio e seu ex-marido.

Outras mensagens de apoio destacaram que lealdade, carisma e respeito são valores raros e mais importantes que a estética. Teve gente que defendeu que ele provavelmente trata a modelo como rainha e que os dois possuem química.

Natural do Rio de Janeiro, Joaquim mora na Flórida desde 2007. Ele atua como lutador e instrutor de jiu-jitsu, administrando uma academia junto com seus dois irmãos. Gisele e Joaquim já se conheciam há anos antes de começarem a namorar; em 2022, a modelo chegou a postar um vídeo treinando com ele.

Gisele também é mãe de Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13, frutos de seu casamento anterior com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

Sinceramente, quem é que consegue ter tempo de julgar a beleza do namorado da Gisele enquanto ela está plena e feliz? Menos fiscais de beleza e mais foco na própria vida, por favor!