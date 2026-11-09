Achado histórico: 12 músicas inéditas de Tom Jobim são descobertas no Rio

Entretenimento

Imagina abrir um arquivo e dar de cara com 12 músicas que o mundo nunca ouviu de um dos maiores gênios da nossa música? Foi exatamente isso que aconteceu com o pesquisador Gabriel Gonzaga. Ele encontrou esse tesouro no acervo do Instituto Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, e a notícia é aquele tipo de coisa que faz qualquer fã de música pular da cadeira.

Não estamos falando apenas de rascunhos ou ideias soltas. Segundo Gonzaga, as canções estão completas, com melodias, harmonias e letras prontas, mas que, por algum motivo, nunca chegaram a ser gravadas. O mais curioso é que grande parte desse material vem de um período anterior à consolidação da bossa nova, o que nos dá um vislumbre de como o artista trabalhava antes de virar o fenômeno que a gente conhece.

Para quem gosta de saber se a fonte é confiável, o pesquisador não brincou em serviço. Ele diz ter feito um cruzamento de dados entre a discografia oficial de Tom Jobim e a coleção de livros Cancioneiro Jobim, que é a bíblia da obra do músico. Segundo ele, nenhuma dessas músicas consta nos registros oficiais. Ou seja, segundo ele, as músicas são inéditas.

Detalhes das descobertas

Entre as joias encontradas, chama a atenção a canção Nas Horas Mortas, que traz uma menção ao músico Billy Blanco, alguém que já tinha trabalhado com Jobim em outras ocasiões. Outro destaque é a partitura de Na Solidão da Noite, que indica ter sido composta especificamente para o cantor Lúcio Alves, figura também central na história da bossa nova.

Mas as surpresas não param nas músicas. Gonzaga também localizou 18 arranjos feitos para artistas que marcaram a década de 1950. A lista de nomes é pesada: Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Lúcio Alves, Raul Moreno e Venilton Santos. Nas partituras, há indicações claras de para qual intérprete cada arranjo foi pensado, o que torna o documento um mapa precioso da época.

Além disso, o pesquisador descobriu produções inéditas criadas para um programa de TV daquela época chamado Noite de Gala, que passou por emissoras como Tupi, Globo e TV Rio. É aquele tipo de detalhe que mostra como a TV antiga guardava segredos que a gente nem imagina.

O caminho até o livro

Essa descoberta não foi por acaso. Gabriel Gonzaga estava mergulhado no acervo do Instituto Antônio Carlos Jobim enquanto pesquisava para o livro Para Ouvir Sylvia Telles, lançado cinco anos atrás. Como ele estava interessado na parceria entre a cantora e o compositor, acabou tropeçando nesses registros que pareciam novidades.

Os manuscritos são estimados entre 1952 e 1959. Esse recorte temporal é fascinante porque cobre a fase menos conhecida da produção de Jobim, justamente antes de ele se mergulhar de cabeça na bossa nova. Toda essa investigação vai virar livro, com previsão de lançamento para janeiro de 2027, data que coincide com a celebração do centenário do artista, que faleceu em 1994.

E agora, quando a gente ouve?

Se você já está esperando o Spotify liberar essas faixas, calma lá que o processo é complexo. Gonzaga explicou que ainda não levou as descobertas para a família de Tom Jobim, que é quem detém os direitos da obra. Ele defende que não dá para deixar essa parte do legado escondida, já que o acervo é público.

Embora ele mencione que poderia gravar as músicas como um projeto acadêmico, admitiu que essa é uma operação custosa e complicada. Enquanto isso, ele ressalta que sua formação como músico foi essencial para identificar as peças, já que a maioria dos outros pesquisadores da área eram jornalistas ou escritores. Gonzaga é mestre em música pela Unirio.

Será que essas músicas eram boas demais para serem lançadas ou apenas não encaixavam na vibe da época? Só o tempo (e a família Jobim) dirá.