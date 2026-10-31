Sumiu? Gabriel Medina reposta meme chamando Neymar de aposentado e apaga logo depois

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Gabriel Medina resolveu causar nas redes sociais e deixou todo mundo tentando entender se a amizade com Neymar ainda está nos trilhos. O surfista compartilhou um post que dava uma cutucada direta no jogador do Santos, mas o conteúdo não durou muito tempo no perfil dele e foi apagado poucas horas depois. Até o momento, Medina não explicou por que decidiu tirar a publicação do ar.

A provocação do aposentado

O post que Medina repostou era da página Drama Feminino e não estava para brincadeira. A publicação dizia que alguém estava quieta no seu canto até que o aposentado mexesse com o pai do bebê. A frase era uma ironia clara sobre a entrada de Neymar em uma discussão com Richarlison na web. Para completar a provocação, o texto ainda dizia que alguém ainda vai vestir a camisa da Seleção de novo, mas que o destinatário não.

Essa movimentação pegou muita gente de surpresa porque os dois são parceiros de longa data. Eles fazem parte do mesmo grupo de amigos, a famosa Diretoria, e costumam trocar declarações constantes de carinho e admiração. No entanto, apesar do burburinho nas redes sociais, ninguém confirmou que tenha rolado uma briga real entre os dois.

A treta original: a ilha e o moleque

Para entender por que Medina resolveu postar isso, é preciso voltar para terça-feira, 27 de outubro. Naquela data, Richarlison postou fotos feitas por inteligência artificial onde aparecia em uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na legenda, ele questionou se não havia ninguém na ilha, fazendo uma provocação direta sobre a disputa pela posse de uma propriedade na Ilha Comprida e mencionando a viagem do senador Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos.

Neymar decidiu entrar na conversa e resolveu cutucar Richarlison, chamando o jogador de moleque e sugerindo que, na próxima vez, ele deveria ler o contrato. Foi esse comentário que transformou a disputa por um imóvel em um bate-boca público entre jogadores da Seleção Brasileira e acabou servindo de combustível para o meme que Medina repostou.

O rolo do imóvel

Por trás das piadas, existe uma briga séria por direitos de ocupação. Richarlison afirma ter investido cerca de 10 milhões de reais no negócio e questiona o motivo de ter perdido a posse da propriedade. Do outro lado, o advogado Willer Tomaz, que representa uma empresa disputando a mesma área, garante que a compra foi feita corretamente e dentro da lei.

Flávio Bolsonaro também foi citado na história, mas afirma que não tem relação com a compra do local e que foi mencionado apenas como testemunha. Como as versões são opostas, as acusações ainda não foram provadas no papel.

Amizade de longa data

Medina e Neymar se conhecem desde a época em que o jogador ainda estava na primeira fase no Santos e o surfista começava a subir no surfe mundial. De lá para cá, virou rotina ver os dois viajando juntos e frequentando as mesmas festas. A admiração é antiga: em 2014, Medina chegou a declarar em entrevista ao Globo Esporte que Neymar era, ao mesmo tempo, seu amigo e seu ídolo.

Será que um post apagado é sinal de que a amizade balançou ou foi só a zueira do grupo de amigos que passou do ponto?