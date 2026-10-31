Barraco na Fazenda: Mônica ameaça punição e chama Ana Bruna de feminista de Taubaté

Entretenimento

O clima esquentou em A Fazenda 18 na sexta-feira, 30 de outubro. A jornalista Mônica Fonseca e Ana Bruna Avila entraram em conflito por causa das tarefas da casa, especificamente o trato do touro. Mônica afirmou que tem escoliose e que precisaria de ajuda para lidar com o esforço do animal, mas Ana Bruna não quis colaborar.

A situação ficou tensa quando Mônica condicionou a realização do trabalho à companhia da adversária, chegando a dizer que não desceria para o trato se Ana Bruna não fosse junto, abrindo a possibilidade de provocar uma punição. A briga começou porque Ana Bruna deixou claro que não fazia questão de ajudar a rival.

Irritada, Mônica disparou que Ana Bruna pratica um feminismo seletivo e a chamou de feminista de Taubaté. A resposta da peã foi direta, dizendo que Mônica poderia dormir no lixo que ela não estaria nem aí.

A treta do atestado

Ana Bruna, que era a fazendeira da semana, rebateu a justificativa de saúde da jornalista. Ela argumentou que todos os participantes passaram por exames médicos e são capazes de cumprir as funções. Ana Bruna chegou a questionar se Mônica tinha um relatório médico para provar a limitação, citando que a participante Darlin Ferattry possui um documento desse tipo.

Mônica se revoltou com a cobrança do atestado e explicou que, embora possa fazer os tratos, não consegue carregar 200 kg sozinha durante uma semana. Ana Bruna chegou a dizer que ajudaria, mas apenas se fosse abordada com mais respeito.

Bafo e cigarro

O embate terminou com as duas cara a cara e trocas de farpas bem pessoais. Ana Bruna provocou a jornalista dizendo que não era mãe dela e comentou que Mônica estava com cheiro de cigarro. Sem querer ficar para trás, a jornalista rebateu dizendo que o problema era o bafo da rival e questionou se ela sequer lavava as mãos.

No fim das contas, Mônica declarou que não acordaria para cuidar do touro e torceu para que a produção aplicasse uma punição gravíssima para os competidores. Ana Bruna ainda pediu para que os aliados não acordassem a jornalista na manhã de sexta-feira, 30 de outubro. E a gente quer saber: quem vocês acham que está certa nessa confusão toda?