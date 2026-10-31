A Nobreza do Amor: Tonho chega a Batanga para salvar Alika

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O clima em Batanga vai esquentar. Tonho desembarca no reino africano com um objetivo bem claro: resgatar Alika e enfrentar a tirania de Jendal. Ele não chega sozinho nessa missão, vindo acompanhado por Niara e Omar. O rapaz desembarca já pronto para resgatar a amada.

O retorno de Niara para sua terra mãe é puro drama e emoção. A rainha não esconde o sentimento ao pisar em solo africano e faz a promessa de libertar a filha, Alika, custe o que custar. É aquele momento de 'mãe coragem' que a gente ama acompanhar.

Enquanto isso, Omar, que já conhece os líderes da resistência, diz que o grupo deve ir para a casa de Ladisa, que funciona como o quartel-general do movimento.

As cenas fazem parte da novela das 6 da Globo, e as informações podem ser modificadas em função da edição.