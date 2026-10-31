Renata Saldanha, campeã do BBB 25, anuncia primeira gravidez

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A campeã do BBB 25, Renata Saldanha, compartilhou com os seguidores que está grávida do seu primeiro bebê. O anúncio foi feito na sexta-feira, 30 de outubro, através do Instagram.

Para contar a novidade, a influenciadora postou um vídeo ao lado do noivo, Maike Allan. Na legenda, ela escreveu que existem momentos que a gente sonha e outros que a vida prepara para transformar tudo. Renata celebrou que, a partir de agora, eles não são mais dois sonhando com o futuro, mas sim três.

Ela contou que o pré-wedding já seria a lembrança de um dos capítulos mais bonitos da história do casal, mas que dessa vez eles guardaram um segredo que tornou tudo ainda mais especial. Segundo a ex-BBB, a chegada do bebê é o maior presente e um novo caminho preparado pelo amor.

O casal se conheceu durante a 25ª edição do Big Brother Brasil. O romance foi assumido após o fim do reality e a notícia do noivado veio a público no início de outubro de 2026.

Será que a gente já pode começar a apostar se vem aí um mini-Maike ou uma mini-Renata?