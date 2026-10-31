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Giovanna Gold não guarda rancor, mas guarda os xingamentos após sair de A Fazenda 18

Mandy Mandopoulos · 31 de outubro de 2026
via Instagram @giovannagoldgold

Giovanna Gold não veio para brincar, mesmo depois de ter deixado A Fazenda 18. Durante a Live do Eliminado, ao lado de Christina Rocha, a atriz aproveitou cada segundo para soltar o verbo sobre quem ficou na casa. Embora tenha aparecido sorridente e agradecida pelo carinho do público fora do reality, Giovanna deixou claro que ela se divertiu ao dizer que tomou um banho demorado e completo.

Giovanna Gold é atriz e coreógrafa, conhecida por papéis em novelas como Pantanal e Mulheres de Areia. Na live, ela também pôde ver a reação da Alcateia na volta de Darlin Ferrattry.

O ranço é real

Giovanna não economizou nos adjetivos sobre Darlin Ferrattry, chamando-a de ridícula e pessoa horrorosa por dentro e por fora. Ela disse que não acredita em uma lágrima e que são lágrimas de crocodilo. Afirmou ainda que não suporta a pessoa. Ao reagir aos VTs das tretas entre as duas, comentou que estava linda e que isso é o que importa.

O nível de animosidade subiu ainda mais quando o assunto foi Lexa. Giovanna relembrou uma briga homérica em que disse que estava 'cagan**' para Lexa, e afirmou que foi ela quem citou a filha. Ela disse ainda: 'Eu oferecia performance e ela oferecia uma mulher decadente se arrastando no chão'. Ainda rolaram outros xingamentos: mocreia, baranga e chucra. Na visão da atriz, a casa está dividida entre os bons e os maus, e ela deixou bem claro que coloca seus rivais na segunda categoria, chamando-os de horrorosos.

Professorinha e tortura psicológica

Eduarda Braum, modelo e Miss Supranacional 2025, foi alvo de ironia após um VT mostrar Eduarda rindo ao ver os peões jogando dardos em sua foto. A atriz questionou: 'Isso é exemplo de uma miss? Exemplo de uma professorinha exemplar para crianças com deficiência?' A cena deixou Giovanna tão incomodada que ela chegou a se deitar na cadeira durante a live, demonstrando o quanto odiou as imagens.

Outro ponto alto do bate-papo foi a análise de Gabriel Perline sobre a mudança de comportamento de Giovanna, que teria passado de peoa feliz para alguém carrancuda. A atriz rebateu a análise afirmando que foi torturada e abusada psicologicamente dentro do programa, embora Christina Rocha tenha pontuado que ela estava sendo dramática. Sobre a relação com Ariela, Giovanna admitiu que houve uma provocaçãozinha da sua parte pouco antes de levar leite na cara.

Alianças e crushes

Nem tudo foi treta na live. Giovanna disse que Mônica foi, para ela, uma mentora e que espera que siga para a vida; Renata também. Para ela, isso é a grande vitória. Sobre Murilo, comentou que a sintonia entre eles vinha justamente do fato de serem muito diferentes. Já quando o assunto foi beleza, ela não teve dúvidas: o peão mais bonito do elenco é Rikardo, confessando que tinha vontade de comer chocolate.

Sobre a convivência geral, Giovanna refletiu que 99% da casa a detestou logo na chegada, mas disse que está acostumada, pois isso acontece em quase todo lugar onde ela vai. Ela defendeu seu jeito expansivo e questionou por que deveria ser quadradinha ou neurastênica. No fim, a atriz admitiu que, a partir de agora, pretende procurar andar na linha reta. Surpreendeu ao dizer que existe a possibilidade de ficar amiga de Mayk fora do programa, mas deixou claro que a Alcateia acabou oficialmente no momento em que Jottape saiu.

Será que esse desejo de andar na linha reta dura mais que um episódio do reality?

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.