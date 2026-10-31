Giovanna Gold não guarda rancor, mas guarda os xingamentos após sair de A Fazenda 18
Giovanna Gold não veio para brincar, mesmo depois de ter deixado A Fazenda 18. Durante a Live do Eliminado, ao lado de Christina Rocha, a atriz aproveitou cada segundo para soltar o verbo sobre quem ficou na casa. Embora tenha aparecido sorridente e agradecida pelo carinho do público fora do reality, Giovanna deixou claro que ela se divertiu ao dizer que tomou um banho demorado e completo.
Giovanna Gold é atriz e coreógrafa, conhecida por papéis em novelas como Pantanal e Mulheres de Areia. Na live, ela também pôde ver a reação da Alcateia na volta de Darlin Ferrattry.
O ranço é real
Giovanna não economizou nos adjetivos sobre Darlin Ferrattry, chamando-a de ridícula e pessoa horrorosa por dentro e por fora. Ela disse que não acredita em uma lágrima e que são lágrimas de crocodilo. Afirmou ainda que não suporta a pessoa. Ao reagir aos VTs das tretas entre as duas, comentou que estava linda e que isso é o que importa.
O nível de animosidade subiu ainda mais quando o assunto foi Lexa. Giovanna relembrou uma briga homérica em que disse que estava 'cagan**' para Lexa, e afirmou que foi ela quem citou a filha. Ela disse ainda: 'Eu oferecia performance e ela oferecia uma mulher decadente se arrastando no chão'. Ainda rolaram outros xingamentos: mocreia, baranga e chucra. Na visão da atriz, a casa está dividida entre os bons e os maus, e ela deixou bem claro que coloca seus rivais na segunda categoria, chamando-os de horrorosos.
Professorinha e tortura psicológica
Eduarda Braum, modelo e Miss Supranacional 2025, foi alvo de ironia após um VT mostrar Eduarda rindo ao ver os peões jogando dardos em sua foto. A atriz questionou: 'Isso é exemplo de uma miss? Exemplo de uma professorinha exemplar para crianças com deficiência?' A cena deixou Giovanna tão incomodada que ela chegou a se deitar na cadeira durante a live, demonstrando o quanto odiou as imagens.
Outro ponto alto do bate-papo foi a análise de Gabriel Perline sobre a mudança de comportamento de Giovanna, que teria passado de peoa feliz para alguém carrancuda. A atriz rebateu a análise afirmando que foi torturada e abusada psicologicamente dentro do programa, embora Christina Rocha tenha pontuado que ela estava sendo dramática. Sobre a relação com Ariela, Giovanna admitiu que houve uma provocaçãozinha da sua parte pouco antes de levar leite na cara.
Alianças e crushes
Nem tudo foi treta na live. Giovanna disse que Mônica foi, para ela, uma mentora e que espera que siga para a vida; Renata também. Para ela, isso é a grande vitória. Sobre Murilo, comentou que a sintonia entre eles vinha justamente do fato de serem muito diferentes. Já quando o assunto foi beleza, ela não teve dúvidas: o peão mais bonito do elenco é Rikardo, confessando que tinha vontade de comer chocolate.
Sobre a convivência geral, Giovanna refletiu que 99% da casa a detestou logo na chegada, mas disse que está acostumada, pois isso acontece em quase todo lugar onde ela vai. Ela defendeu seu jeito expansivo e questionou por que deveria ser quadradinha ou neurastênica. No fim, a atriz admitiu que, a partir de agora, pretende procurar andar na linha reta. Surpreendeu ao dizer que existe a possibilidade de ficar amiga de Mayk fora do programa, mas deixou claro que a Alcateia acabou oficialmente no momento em que Jottape saiu.
Será que esse desejo de andar na linha reta dura mais que um episódio do reality?