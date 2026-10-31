Mansão do Ídolos está abandonada e decadente no Morumbi

Entretenimento

Quem diria que o sonho da fama terminaria em mato alto e parede descascando? Um vídeo feito com drone pelo canal Francisco-Drone Show mostrou que a mansão que serviu de cenário para o reality show Ídolos, da Record, está completamente abandonada. O imóvel, localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, agora apresenta sinais claros de deterioração, contrastando totalmente com a imagem sofisticada que a gente via na TV.

Para quem não lembra, o Ídolos era a versão brasileira do American Idol e reunia cantores de todo o Brasil. A atração começou no SBT e depois foi para a Record em 2008, . A competição ficou marcada pelas apresentações musicais, pelas avaliações dos jurados e pela convivência dos participantes na mansão.

Do luxo ao lixo

A propriedade é enorme, com 2.500 m², e foi alugada pela emissora para as gravações. Na época, a casa passou por várias reformas para atender a produção, incluindo a montagem de uma sala de estúdio. A área externa conta com jardim, fonte, piscina e espaço gourmet, mas, sem manutenção, a realidade agora é outra: acúmulo de lixo e vegetação crescendo por todo lado.

Por dentro, a situação é ainda mais triste. O vídeo revela escombros e paredes esburacadas, sem revestimento de gesso. A casa tinha até ambientes temáticos e uma biblioteca, mas, depois que o programa foi cancelado, os cômodos foram descaracterizados e voltaram aos tons claros originais. O fato de estar no Morumbi, um dos bairros mais nobres de São Paulo, torna o abandono ainda mais surreal.

O legado do reality

Além da arquitetura, o Ídolos deixou marcas na cultura pop brasileira. O programa teve nomes como Rodrigo Faro e Marcos Mion na apresentação, e jurados que o público conhecia bem, como Fafá de Belém, Supla e Luiza Possi. Mas o que a gente mais lembra, convenhamos, são os memes das audições, com calouros que tinham muita coragem, mas quase nada de voz, divertindo todo mundo com performances inusitadas.

Talentos que passaram por lá

O programa também serviu de trampolim para artistas. Thaeme Mariôto, por exemplo, venceu a segunda edição e depois formou a dupla Thaeme & Thiago, virando um hit no sertanejo. Outro nome surpreendente foi o de Chay Suede, que participou da quinta temporada, em 2010. Ele não levou o troféu — ficou em quarto lugar —, mas a experiência ajudou na sua projeção nacional, abrindo portas para ele entrar no elenco da novela Rebelde e formar um grupo musical.

Chay continua voando alto na TV. Entre seus trabalhos recentes está a novela Mania de Você (2024), da TV Globo, e ele integra o elenco da próxima novela das 21h, chamada Quem Ama Cuida, onde será o par romântico de Letícia Colin.

Será que essa mansão ainda tem salvação ou agora é oficialmente a casa dos fantasmas do pop?