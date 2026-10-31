Ana Castela e Jon Vlogs são flagrados na Disney e web surta com clima de romance

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Ana Castela e Jon Vlogs voltaram a movimentar as redes sociais depois que um vídeo dos dois juntos em um dos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, viralizou na sexta-feira, 30 de outubro de 2026. O registro, que começou a circular na quinta-feira, 29 de outubro, reacendeu os rumores de que a cantora e o influenciador estariam vivendo um romance.

Nas imagens, Ana e Jon aparecem durante um espetáculo de fogos de artifício no parque. O clima é de total proximidade: os dois aparecem abraçados, trocam algumas palavras e, para completar o flagra, a artista dá um beijo no rosto do influenciador. É aquele tipo de vídeo que não deixa a internet descansar e já coloca todo mundo para especular.

Sombras e beijos no Halloween

Essa nova aparição não surgiu do nada. Apenas alguns dias antes, outra situação envolvendo a dupla já tinha chamado a atenção dos internautas. No dia 23 de outubro, durante uma transmissão ao vivo feita por Jon Vlogs em uma festa de Halloween no parque da Universal, também em Orlando, os espectadores foram detetives e identificaram nas imagens a sombra de duas pessoas que, aparentemente, estariam se beijando.

Antes dessa cena acontecer, Ana e o streamer apareciam conversando normalmente. O registro viralizou rapidamente, levantando suspeitas de que os dois teriam trocado carinhos longe das câmeras, .

A resposta irônica de Jon

Diante de toda a repercussão, Jon Vlogs resolveu se manifestar, mas do jeito dele. No X, antigo Twitter, ele escreveu que esse negócio de IA estava ficando sério, usando um tom claramente irônico. Para quem acompanha, a publicação foi interpretada como uma indireta sobre as imagens que circulavam na rede, tentando desviar a atenção do flagra com uma piada sobre inteligência artificial.

Naturalmente, os fãs da cantora não compraram a conversa e passaram a questionar a real proximidade entre os dois, já que as evidências visuais parecem falar mais alto que os posts enigmáticos.

Histórico de idas e vindas

Se alguém acha que isso é novo, saiba que Ana e Jon já dividem a companhia em eventos e viagens desde o início de 2026. Em fevereiro, eles foram associados após aparecerem juntos no after dos Ensaios da Anitta. Naquela época, o influenciador negou qualquer envolvimento amoroso e reforçou que Ana era apenas uma amiga de longa data, chegando a pedir respeito à artista diante de todas as especulações.

No entanto, em maio, a história mudou de tom. O streamer foi apontado como possível affair da sertaneja depois de afirmar, em um vídeo, que não estava solteiro e que estava conhecendo alguém. O mistério ficou no ar, mas as peças começaram a se encaixar.

No campo sentimental, Ana Castela está solteira desde dezembro de 2025, quando anunciou que terminou seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. Já Jon Vlogs teve seu último namoro público com Mayara Maia, entre os anos de 2023 e 2024. Até agora, a equipe de Ana Castela não se pronunciou sobre os rumores atuais.

Ana Castela, conhecida como a Boiadeira, ficou conhecida nacionalmente em 2022 com o sucesso Pipoco.