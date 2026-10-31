A espera acabou: Mau Mau e Felipe se beijam em Quem Ama Cuida

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Quem torce por Malipe pode comemorar. No capítulo de sexta-feira, 30 de outubro, da novela Quem Ama Cuida, Felipe e Mau Mau finalmente deram seu primeiro beijo.

A cena foi marcada por romance e sensibilidade, com a trilha sonora perfeita: Preciso Dizer Que Te Amo, do Cazuza. Como era de se esperar, a torcida nas redes sociais explodiu assim que o momento aconteceu.

Além da cena oficial, os bastidores do beijo também vieram a público para alimentar ainda mais o coração dos fãs. Os atores Pietro Antonelli e João Victor Gonçalves vivem Felipe e Mau Mau na novela.

Será que depois desse beijo a relação deles vai finalmente andar sem dramas ou vem mais enrolação por aí?