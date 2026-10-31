Jade Picon e André Lamoglia provam que o casal fitness existe

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Jade Picon resolveu dividir com os seguidores um momento fofo com o namorado, André Lamoglia. Na quinta-feira, 29 de outubro, a influenciadora postou uma selfie durante o treino onde o ator aparece dando um beijinho nela.

Para a ocasião, Jade escolheu um macaquinho marrom da Adidas. O casal, que assumiu o romance em janeiro deste ano durante uma viagem a Fernando de Noronha, tem compartilhado cada vez mais a rotina nas redes sociais. Os dois costumam postar atividades ao ar livre, como futevôlei nas praias do Rio de Janeiro.

André, que conheceu Jade em um evento em 2018, agora é presença frequente nos treinos da namorada. A gente gosta de um casal que se apoia, mas será que esse beijinho no meio do treino não é a maior motivação de todas?