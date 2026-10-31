Carolina Ferraz agora é vovó!

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Carolina Ferraz anunciou na sexta-feira, 30 de outubro, que se tornou avó. O bebê é o primeiro filho de Valentina Cohen, filha mais velha da atriz, e do empresário norte-americano Samraan Husain.

Valentina compartilhou a notícia com uma foto do pequeno dormindo ao lado do cachorro da família, legendando a imagem como seus meninos. A família ainda não revelou o nome nem a data exata do nascimento.

Emocionada, Carolina Ferraz reagiu ao post da filha chamando o neto de coisa mais linda do mundo. A atriz também fez sua própria publicação para celebrar o momento, contando que acompanhou o parto e que foi inesquecível ver Valentina forte e controlada na sala de parto.

Para Carolina, é um privilégio viver esse dia e ver a filha adulta formando a própria família. Ela destacou que a dinastia de mulheres da família agora recebe esse menino, transformando a pequena Bebel em tia.

Valentina é filha de Carolina com o publicitário Mario Cohen. A atriz também é mãe de Isabel, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o médico Marcelo Marins.