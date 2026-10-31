Promoção na Globo: Sabina Simonato chega ao Jornal Hoje

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Quem falou em demissão? Na verdade, a notícia é bem melhor para a Sabina Simonato. A apresentadora do Bom Dia SP, o telejornal local da TV Globo em São Paulo, terá uma mudança importante em sua rotina na emissora. A jornalista foi promovida e passará a integrar o rodízio de apresentadores do Jornal Hoje, assumindo o comando do telejornal nos feriados e fins de semana já no início do próximo ano.

Essa movimentação acontece porque o canal está satisfeito com o desempenho da profissional. Sabina, que substituiu Rodrigo Bocardi no informativo da manhã, agora terá a chance de brilhar em um formato transmitido nacionalmente, algo que ela nunca fez antes. A partir de 2027, ela ganhará consideravelmente mais espaço na grade da Globo.

A trajetória de Sabina

Para quem não conhece a fundo, Sabina Simonato é uma jornalista brasileira com mais de 15 anos de trajetória na TV Globo. Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, ela não começou direto na capital. Sabina iniciou sua carreira em emissoras do interior paulista antes de conquistar seu espaço na equipe de São Paulo.

No começo da trajetória na capital, ela se destacou como repórter de telejornais locais e na cobertura de grandes eventos. Com o tempo, ganhou visibilidade e carisma, atuando como apresentadora eventual do SPTV e comandando programas como o Antena Paulista. Esse estilo dinâmico e a espontaneidade na comunicação foram a chave para que ela assumisse o comando de atrações de destaque na programação matinal.

Fora das câmeras, a jornalista mantém a discrição sobre a vida privada, sendo casada e mãe. Ela consegue equilibrar a rotina intensa de apuração e apresentação de notícias diárias com a dedicação à família, o que rendeu reconhecimento tanto do público quanto da crítica, especialmente pela empatia e credibilidade na condução da informação.

O peso do jornalismo da Globo

Essa promoção coloca Sabina em um dos pilares mais influentes da comunicação social no Brasil. O jornalismo da TV Globo é referência em credibilidade e rigor desde a estreia do Jornal Nacional em 1969, que foi o primeiro telejornal transmitido em rede nacional e moldou a linguagem do factual no país. A estrutura é imensa, com rede de afiliadas em todas as regiões e correspondentes internacionais.

Além da TV aberta, o Grupo Globo opera um ecossistema multiplataforma. Na TV fechada, a GloboNews foi pioneira em notícias 24 horas, enquanto o portal g1 e o aplicativo conectam leitores em tempo real com checagem de fatos e análises. Essa integração permite que a emissora entregue desde notícias urgentes até investigações profundas.

A grade da emissora é diversa para atingir diferentes públicos. Temos o Bom Dia Brasil nas manhãs, o Jornal Hoje à tarde e o Jornal da Globo à noite. Além disso, existem formatos de reportagens como o Globo Repórter, o Profissão Repórter e o Fantástico. É nesse cenário de tradição e modernização que Sabina agora sobe um degrau na carreira.

Será que a Sabina vai conseguir manter a mesma energia do Bom Dia SP no ritmo nacional do Jornal Hoje? A gente torce para que sim!