Ivete Sangalo rebate críticas após adiar show em São Paulo por causa de chuva

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Ivete Sangalo, uma das maiores figuras da música brasileira e conhecida como a Rainha do Brasil por sua voz e carisma, precisou lidar com a frustração dos fãs após a decisão de adiar seu show em São Paulo. O espetáculo A La Sangalo, que deveria ter acontecido no sábado, 31 de outubro de 2026, acabou não saindo como planejado.

O motivo do adiamento

O show estava marcado para acontecer no espaço aberto do Parque do Ibirapuera, mas a produção do evento anunciou o adiamento na quarta-feira, 28 de outubro de 2026. O motivo oficial foi a série de chuvas que atingiram a capital paulista recentemente. Segundo o comunicado da organização, as tempestades prejudicaram diretamente a montagem do palco, tornando inviável a realização da apresentação na data prevista.

Na quinta-feira, 29 de outubro de 2026, Ivete usou suas redes sociais para desabafar e explicar a situação. Através de uma série de vídeos, a cantora detalhou que a estrutura do palco era de grande porte e exigia um tempo de preparação rigoroso. Como houve o temporal, a equipe não teve o tempo necessário para garantir que tudo estivesse montado corretamente.

A revolta dos fãs

A notícia do adiamento, vinda apenas três dias antes do evento, não caiu bem para quem já tinha ingressos em mãos. Nos comentários das redes sociais, a galera não perdoou. Alguns internautas protestaram contra a venda de lotes extras pouco antes do cancelamento, enquanto outros reclamaram dos gastos com passagens e hospedagem que já haviam sido pagos.

Ivete Sangalo contou que tentou evitar esse problema buscando outras alternativas. Ela explicou que, inicialmente, cogitou realizar o evento em um espaço fechado, mas a estrutura do show não caberia nesse espaço. Após a chuva, a equipe buscou novos locais para manter a data do fim de semana, mas não encontrou nenhum espaço, aberto ou fechado, que tivesse data disponível e que atendesse à urgência e às dimensões do espetáculo.

Segurança em primeiro lugar

A artista admitiu estar consternada com a situação e justificou que demorou a se pronunciar justamente por causa desse sentimento. No entanto, ela afirmou estar conformada com a escolha, reforçando que a segurança é prioridade. Para Ivete, é melhor lidar com a tristeza de um adiamento do que chorar por falta de segurança.

O espetáculo A La Sangalo não foi cancelado definitivamente, mas transferido para o dia 6 de março de 2027. Ou seja, os fãs terão que esperar quase cinco meses para ver a performance da baiana no palco. A decisão foi dura, mas a cantora bateu na tecla de que a complexidade do show exigia cuidados que não podiam ser ignorados.

Sinceramente, quem nunca sofreu com a chuva de São Paulo sabe que o clima não brinca, mas esperar até março é teste de paciência para qualquer fã.