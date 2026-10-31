Arcanjo Renegado leva submarino gigante para a orla de Copacabana

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O Globoplay resolveu causar no Rio de Janeiro e instalou um submarino cenográfico na orla de Copacabana. A peça, que pesa cinco toneladas e tem 14 metros de comprimento, foi usada nas gravações da quinta temporada de Arcanjo Renegado e fica exposta para o público entre 31 de outubro e 8 de novembro.

A ideia é que a galera veja de perto um dos elementos da nova fase da série, inspirada no BOPE, que estreia no streaming em 12 de novembro. Para quem quer garantir aquele conteúdo para as redes sociais, a ativação conta com um drone que grava imagens aéreas dos visitantes ao lado do submarino e envia os vídeos em tempo real nos dias 31 de outubro e 1 novembro, das 10h às 18h.

O lançamento da exposição aconteceu em Copacabana, com a presença de parte do elenco. A nova temporada tem criação e produção de José Junior, direção-geral de Lucas Villamarim e produção da AfroReggae Audiovisual, com Marcello Melo Jr. retornando ao papel de Mikhael.

Imagina a cena: um submarino no meio da areia. É marketing ou é surto? A gente acha que ficou incrível para as fotos, mas esperamos que ninguém tente navegar nele.