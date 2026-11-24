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Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros completaram 12 anos de namoro e aproveitaram a data para trocar declarações de amor nas redes sociais.

Os atores, que estão juntos desde 2014, publicaram fotos do casal acompanhadas de mensagens sobre a relação e a vida que construíram ao longo dos anos. Meta goals, hein?

Quem não ama um casal que resiste ao tempo? Esperamos que venham mais 12!