Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros comemoram 12 anos de namoro com declarações
Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros completaram 12 anos de namoro e aproveitaram a data para trocar declarações de amor nas redes sociais.
Os atores, que estão juntos desde 2014, publicaram fotos do casal acompanhadas de mensagens sobre a relação e a vida que construíram ao longo dos anos. Meta goals, hein?
Quem não ama um casal que resiste ao tempo? Esperamos que venham mais 12!
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.