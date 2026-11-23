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Imagina achar uma música da Rita Lee que ninguém nunca ouviu? Pois é, a Mariana Mug conseguiu esse feito. A mineira lançou o disco Pepita Rara e o grande destaque é a faixa Anjo deslumbrado, inédita da Rita Lee, parceria dela com Guto Graça Mello guardada por mais de 40 anos.

Ela explica que a escolha do título Pepita Rara não tem a ver com as letras das músicas, mas sim com todo o processo de construção da sua carreira. Depois de enfrentar muitas lutas e dificuldades, ela sentiu que encontrar algo extremamente valioso e difícil de achar — como a chance de trabalhar com Guto Graça Mello e gravar essa música da Rita — foi como achar a tal pepita.

A pegada do álbum

Sobre a sonoridade, Mariana Mug garante que o disco é música brasileira pura. Mesmo a faixa que é cantada em inglês mantém o swing do Brasil. Ela quis que o álbum fosse musicalmente rico e que as canções fossem diferentes umas das outras.

Essa diversidade foi a mesma linha de pensamento de Guto Graça Mello. A regra era clara: se a canção era boa, ela entrava. A mixagem do álbum foi o processo mais demorado e minucioso, acompanhado de perto pela cantora, pelo Guto e pelo Anderson.

Trajetória e produção

O caminho da Mariana até aqui não foi linear. A artista, que hoje divide seu tempo entre o Brasil e Portugal, já cantou nas ruas de Lisboa. Ela cita, na história que a trouxe até o disco, os músicos que gravaram com ela e o passado de artista de rua.

O trabalho contou com a produção de Guto Graça Mello, que foi o produtor e empresário da cantora. Guto era um compositor e produtor musical brasileiro, filho do ator Graça Mello e tio de Ricardo Graça Mello. Mariana foi a última artista produzida por ele, o que torna o lançamento do Pepita Rara ainda mais emblemático.