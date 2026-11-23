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Imagina tentar vencer a concorrência na base do puro erotismo e acabar com a protagonista dizendo que a própria novela era ruim. Pois é, Dona Anja, a produção do SBT que completa 30 anos, foi exatamente esse caos. A trama apostou alto em cenas de nudez e conteúdo sexual para tentar enfrentar o sucesso de Xica da Silva, mas a estratégia não surtiu o efeito esperado no público.

Lucélia Santos, atriz e diretora renomada, foi a grande estrela da história. A produção não economizou nas cenas em que a atriz aparecia despida, assim como aconteceu com Manuela Dias, que na época era atriz e hoje é autora de novelas. A escolha de Lucélia nem foi a primeira opção: Betty Faria chegou a ser cogitada para o papel, mas recusou o convite porque queria voltar para a Globo para fazer A Indomada.

O excesso de 'sacanagem' e a treta com Tim Maia

A novela, ambientada nos anos 1970, não fazia questão de esconder a sexualidade. O general Castilhos, interpretado por Jonas Mello, liderava uma espécie de "rede de promiscuidade". Para sugerir os encontros íntimos entre ele e Anja, a produção usava um recurso bem específico: fumaça saindo pelas janelas do quarto. O marketing do SBT era igualmente provocativo, usando o slogan Bote as asinhas de fora nos jornais para atrair a audiência para as 22h10.

Só que o excesso incomodou muita gente. Críticos da época chegaram a chamar a trama de festival de lingeries e seios nus, reclamando da falta de roteiro. Teve até telespectadora que enviou carta classificando a obra como imoral. O clima era tão pesado no quesito erotismo que Tim Maia não aguentou. O cantor pediu que sua música Pro Meu Grande Amor fosse retirada da trilha sonora, alegando que sua composição era romântica, enquanto a novela só tinha sacanagem.

Bastidores precários e transformações

Nem tudo era glamour e polêmica. Giuseppe Oristanio, que interpretou o vereador Pedrinho, relembrou que o elenco era excelente e muito grande, mas as condições de gravação eram bem precárias. Ele interpretou um político perseguido pela ditadura que chegou a ser capturado e torturado na trama.

Outro ponto curioso foi a transformação física de Lucélia Santos. Perto do capítulo 100, a atriz precisou passar por uma caracterização para parecer ter mais de 100 quilos, buscando dar mais maturidade à personagem. O contraste era gigante: na vida real, Lucélia tinha 39 anos e pesava 47 quilos naqueles dias.

O tombo no Ibope e o veredito da estrela

No fim das contas, a nudez não trouxe os números que o SBT queria. A novela registrou uma média de seis pontos, enfrentando sérias dificuldades de audiência. Nos primeiros meses de 1997, a trama mexicana Marimar marcava 13 pontos, enquanto Dona Anja não chegava nem na metade disso. Mesmo com oscilações que chegaram a 11 pontos, a média continuou baixa.

A situação era tão complicada que a própria Lucélia Santos foi sincera sobre a qualidade do trabalho, afirmando que a novela era ruim mesmo. Dona Anja nunca foi reprisada, permanecendo como uma das experiências mais estranhas da teledramaturgia do canal.

Se a intenção era chocar, parabéns, eles conseguiram. Mas será que nudez resolve qualquer roteiro ruim? Claramente não.