Bella Campos recebe pizza caseira da namorada e se derrete: 'Minha princesa'
A namorada de Bella Campos resolveu colocar as habilidades de ex-pizzaiola em prática e preparou uma pizza especial para a atriz. O gesto rendeu um elogio de Bella, que chamou a parceira de 'minha princesa'.
O casal, que está junto desde 2014, oficializou o namoro para a imprensa no dia 11 de novembro. O casal também mostrou registros íntimos nas redes sociais.
Se existe algo melhor que pizza, é pizza feita por quem a gente ama, né? Alguém avisa que queremos esse delivery em casa agora!
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.